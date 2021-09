»Der vil komme blod. Det ender med blod. Jeg knepper dig, din far og hele din familie én efter én.«

Et brutalt knivoverfald samt adskillige gentagne trusler af ovennævnte kaliber mod et vidne til det pågældende knivoverfald betyder, at en 22-årig mand nu sidder bag tremmer i arresten bag domhuset i Odense.

Manden blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense med en hale af sigtelser mod sig.

Han, som nægter sig skyldig i de alvorligste sigtelser, blev efter et to timer langt retsmøde varetægtsfængslet i knap fire uger.

Sigtelserne tager blandt andet udgangspunkt i det brutale knivoverfald, der skete i en opgang til en lejlighed på Falen i det indre Odense kort efter midnat 21. februar i år.

Her blev en ung mand overfaldet af en større flok af gerningsmænd, som mødte op på stedet i to biler.

Deltagerne i overfaldet gik til angreb på ham ude i opgangen, hvor de tildelte ham blandt andet et dybt knivstik i det ene lår samt flere snitsår, ligesom han ifølge sigtelsen fik knytnæveslag i hovedet og andre steder på kroppen.

Umiddelbart i forlængelse af det brutale knivangreb gik det også ud over hans kæreste.

Da hun forsøgte at komme ham til undsætning, blev hun ifølge sin egen forklaring overfaldet og fastholdt af fire af mændene og udsat for kvælertag, blev trukket i håret og til sidst skubbet omkuld på trappen, så hun slog hovedet mod et trin.

Når grundlovsforhøret torsdag handler om vidnetrusler, skyldes det, at ofrets storebror efterfølgende har udpeget knivstikkeren.

Storebroren har – trods adskillige trusler mod sig fra dels den 22-årige selv, dels fra en større personkreds omkring den 22-årige – lige siden fastholdt sin forklaring til politiet om, hvad han så den februaraften i ejendommen på Falen.

Og han har stået fast på, at han agter at vidne i retten ved hovedforhandlingen, der er aktuel ved Retten i Odense.

Den 22-årige og hans entourage af bekendte har ifølge sigtelsen forsøgt at true vidnet til ikke at møde op i retten eller alternativt true ham til tavshed om den sigtedes rolle i sagen.

Ifølge Fyns Politi er truslerne mod vidnet taget til både i indhold og hyppighed inden for de seneste uger.

Blandt andet i forbindelse med to episoder i Fitness Worlds træningscenter i Slotsgade, hvor den sigtede og flere af hans venner angivelig har truet og chikaneret manden, som altså på trods af presset mod sig fortsat fastholder, at han er parat til at fortælle sin version i retten.

Den 22-årige mand er tidligere dømt i ikke færre end seks andre sager, der blandt andet handler om røveri, vold og trusler. Han har afsonet fire ubetingede fængselsstraffe.

Manden blev anholdt onsdag eftermiddag og er nu varetægtsfængslet foreløbig frem til 27. oktober.

Mens han nægter knivoverfaldet og voldsepisoden mod knivofrets kæreste, erkender han at have været i besiddelse af godt to gram kokain, ligesom han erkender at have haft en ulovlig kniv på sig ved anholdelsen.