Emilie Brantner blev ganske forskrækket, da en mand af sydeuropæiske herkomst gav sig til at onanere foran hende på stranden. Men da hun var kommet sig over chokket skred hun til handling for at stoppe ham.

Nordstranden i Kerteminde var næsten tom, da 22-årige Emilie Brantner tirsdag morgen tog på stranden. Da hun havde ligget i solen et stykke tid, kom en sydeuropæisk-udseende mand hen og satte sig 10 meter foran hende. Det skriver Fyens Stifttidende.

»Han river den af på sig selv, mens han kigger på mig. Han får øjenkontakt med mig, og han holder den bare,« fortæller Emilie Brantner til Fyens Stiftstidende.

Hun har valgt at fortælle avisen om sin oplevelse for at advare andre mod den klamme fyr på Nordstranden.

Hendes første indskydelse var at ringe til sin far. Han sagde, at hun skulle ringe til politiet. Det gjorde hun, og da hun blev stillet igennem til en patrulje, spurgte de, om hun havde mod på at følge efter manden og holde øje med ham, indtil de var fremme i Kerteminde.

Emilie Brantner fandt modet til at forfølge onanisten, og hele tiden havde hun telefonisk kontakt til politiet. Først gik han ind i en restaurant, dernæst via Nordre Havnekaj op til det maritime museum Fjord&Bælt. Der sad manden sidder på en bænk, da politiet ankom, oplyser Fyens Stiftstidende.

»Politiet siger til mig, at de har snakket med ham om, hvordan man skal opføre sig på stranden, men at der ikke er mere, de kan gøre, fordi der ikke var andre på stranden, så det er ord mod ord. Det er bare mega-frustrerende, for det betyder, at han kan gøre det igen,« siger Emilie Brantner.

Politiet har dog noteret episoden i deres registre, så hvis blottereren slår til igen, falder hammeren. Fyens Politi har ifølge Fyens Stiftstidende bekræftet hændelsen.