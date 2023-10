I ugevis håbede familien, at deres datter var i live. Nu ved de, at det ikke er tilfældet.

Mandag deler Israels præsident således grufulde beskrivelser af, hvad der angiveligt skete, efter 22-årige Shani Louk kom i kløerne på den palæstinensiske terrororganisation Hamas.

Den tysk-israelske statsborger, der blev kidnappet under en musikfestival den 7. oktober, fik hugget hovedet af, hævder præsidenten, Yitzchak Herzog, ifølge tyske Bild.

»Jeg er virkelig ked af at rapportere, at vi nu har modtaget nyheden om, at Shani Nicole Louk er blevet bekræftet myrdet og død.«

»De har fundet hendes kranie. Det betyder, at disse barbariske, sadistiske dyr simpelthen huggede hovedet af hende, da de angreb, torturerede og dræbte israelere. Det er en stor tragedie, og jeg udtrykker min dybe medfølelse til hendes familie.«

Shani Louks lig er først blevet identificeret mandag, siger præsidenten.

Hun blev taget til fange af Hamas under terrorangrebet på Israel den 7. oktober, hvor gruppen brød ind over grænsen til landet og skød løs på civile – mænd, kvinder og børn.

Kort efter angrebet begyndte en video at cirkulere på internettet, hvori en nøgen, bevidstløs kvinde kan ses på ladet af en firhjulstrækker, mens Hamas-terrorister sidder ovenpå hende og, ifølge The Guardian, spytter på hende. Den kvinde har siden vist sig at være Shani Louk.

Moren, Ricarda Louk, havde set videoen, men hun håbede alligevel, at datteren var i live, skriver Bild. Særligt da det for nylig kom frem, at Hamas havde løsladt de første gidsler, blev hendes håb fornyet.

Den tyske kansler, Olaf Scholz, kalder nyheden om Shani Louks død »forfærdelig« og understreger behovet for at holde terrororganisationen ansvarlig.

»Det viser det barbari, der ligger bag Hamas,« siger kansleren ifølge Reuters.

Ifølge Reuters blev 1400 mennesker slået ihjel under terrorangrebet mod Israel. Ifølge Israels militær tog Hamas mindst 239 gidsler. Mindst 260 unge mennesker blev dræbt på festivalen, som Shani Louk deltog i, skriver Al Jazeera.

Dele af angrebet er blevet optaget af overvågningssystemer samt kameraer blandt israelske civile og Hamas-terrorister. Mediet Channel 4 News har analyseret optagelser og sammensat en video af angrebet.

Channel 4 News has analysed footage from Hamas, Israeli civilians and CCTV to piece together a minute-by-minute account of how Hamas's attack on Israel unfolded. pic.twitter.com/lJmzPFTUs3 — Channel 4 News (@Channel4News) October 14, 2023

Siden terrorangrebet har man fra Israels side svoret at ville udrydde Hamas, og en massiv militær indsats har været iværksat. Mindst 8306 palæstinensere er blevet dræbt i Gaza af israelske angreb siden 7. oktober, melder Al Jazeera.