Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en ung mand for krænkelser af piger og kvinder over hele landet.

En 22-årig mand er blevet tiltalt i en sag om grooming og digitale krænkelser af en lang række piger og kvinder over hele landet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anklageskriftet er på hele 68 sider og omfatter 196 forhold, der især drejer sig om forsøg på ulovlig tvang, andet seksuelt forhold end samleje, et tilfælde af voldtægt samt besiddelse og deling af børneporno.

De fleste ofre er ifølge anklagemyndigheden piger i teenagealderen, men det yngste offer er en pige på 11 år. Det ældste er en 21-årige kvinde.

Overgrebene skal have fundet sted fra slutningen af 2015 og stået på frem til den 2. april sidste år. Dagen efter blev den 22-årige, der kommer fra Varde-området, anholdt, og den 4. april blev han varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag. Det betyder, at man går efter en straf på mindst fire års fængsel, hvis den 22-årige kendes skyldig.

Den tiltalte har dog benyttet sig af sin ret til at fravælge nævninger, så sagen skal afgøres af en dommer og to domsmænd.

Begrebet grooming dækker over, at en person - som regel en mand - får kontakt til et barn eller et ungt menneske på nettet og over en periode opbygger et tillidsforhold til vedkommende.

Formålet er som regel at forgribe sig seksuelt på barnet eller den unge.

Ifølge politiet stiger antallet af sager om digitale sexkrænkelser mod børn og unge under 18 år.

Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen forældre til at vise interesse for deres børns færden på nettet.

- Oplys børnene om klog og fornuftig online-adfærd. At det er vigtigt at sætte grænser - og respektere andres grænser i forhold til deling af private billeder, lyder opfordringen.

- Understreg, at børnene skal sige nej til forslag om at dele intime fotos eller film, og at de skal henvende sig til en voksen, hvis de modtager tilbud. Læs mere på blandt andet www.sikreside.dk og www.sletdet.dk.

Sagen bliver indledt ved Retten i Esbjerg den 20. oktober. Der er afsat 30 retsdage, og dommen ventes at falde i løbet af december.

/ritzau/