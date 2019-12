Manden er sigtet for at have dræbt en mand og en kvinde i Maniitsoq i Vestgrønland natten til onsdag.

En 22-årig mand er torsdag i et grundlovsforhør ved Qeqqa Kredsret blevet tilbageholdt i foreløbig fire uger, sigtet for et dobbeltdrab natten til onsdag.

Det oplyser Grønlands Politi fredag i en pressemeddelelse.

Manden er mistænkt for at have dræbt en mand midt i 60'erne og en kvinde i begyndelsen af 50'erne. De blev natten til onsdag fundet livløse af politiet i en lejlighed i Maniitsoq.

Maniitsoq ligger i Vestgrønland nord for Nuuk.

Politiet har tidligere oplyst, at de formentlig blev dræbt af knivstik.

Den 22-årige blev anholdt onsdag eftermiddag.

- Der er blevet lavet et stort stykke efterforskningsarbejde i sagen, men efterforskningen i sagen pågår fortsat, udtalte vicepolitiinspektør Sebastian Bech torsdag.

Tre kriminalteknikere fra Rigspolitiet og fem politibetjente fra Nuuk assisterer Maniitsoq Politi i efterforskningen af sagen om dobbeltdrabet, skriver mediet Sermitsiaq.

Det vides ikke, hvordan den 22-årige forholder sig til sigtelsen.

