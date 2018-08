Den 22-årige mandlige svømmer, der i sidste uge sprang i vandet i Helsingør Nordhavn og kom i havsnød, døde søndag formiddag på Rigshospitalet af sine kvæstelser, oplyser Nordsjællands Politi.

Den unge mand blev indlagt på intensiv i kritisk tilstand i torsdags efter en dramatisk episode i Øresund, hvor en svømmetur endte helt galt. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

Af uvisse årsager trodsede manden ifølge Helsingør Dagblad de tilstedeværendes advarsler og hoppede i vandet fra spidsen af havnemolen, selvom det er forbudt at springe derfra. Flere vidner så herefter, at manden var dårligt svømmende.

Havnen oplyste i sidste uge til Helsingør Dagblad, at det er tilladt at gå i vandet fra molen, men at havneledelsen alligevel altid siger nej til dem, der gerne vil i vandet.

For skibe med ’snurrende skruer’ kan sammen med folk i vandet være en farlig cocktail, fortalte havnen.

Ledelsen i havnen fik på tragisk vis ret, idet den unge mand kom i vanskeligheder, efter at han sprang i vandet.

En lystsejler tilbød at hjælpe ham, men ifølge Helsingør Dagblads oplysninger, ville manden ikke tage imod tilbuddet.

Han begyndte senere at svømme mod land, men da kom den 22-årige i svære vanskeligheder, og fem meter fra molen mistede den unge mand bevidstheden. Det lykkedes dog en anden sejler at hjælpe ham om bord på sin båd, og han bragte efterfølgende den unge mand ind til havnen.

Her blev det konstateret, at den 22-årige havde meget lav puls, og to sejlere begyndte at give manden hjertemassage og kunstigt åndedræt. Helsingør Kommunes Beredskab stødte derefter til med førstehjælp, og senere ankom politi og ambulancer. Det blev dog en helikopter, der fløj den 22-årige til Rigshospitalet i København.

På det tidspunkt var den unge mand stadig i live.

Der skal nu foretages et ligsyn for at fastslå dødsårsagen, men det står ikke klart, om den 22-årige også skal obduceres.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet.