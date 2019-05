En mand fremstilles søndag sigtet for grov vold i Aalborg. Han stak angiveligt en person med en knust flaske.

En 28-årig mand slap heldigt blev lørdag stukket med en knust flaske under årets karneval i Aalborg.

En 22-årig mand er anholdt i sagen sigtet for grov vold. Han fremstilles søndag over middag med henblik på varetægtsfængsling.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard ved Nordjyllands Politi.

- Gerningsmanden får snittet den forurettede i hovedet og halsregionen med den knuste flaske. Det er ikke sådan, at han kommer i livsfare på noget tidspunkt, siger han.

De to mænd kendte ikke hinanden på forhånd, og politiet ved endnu ikke, hvad årsagen til volden var. Episoden fandt sted uden for indgangen til Kildeparken i Aalborg ud på eftermiddagen, og politiet var hurtigt på stedet.

- Under karnevalet er vi faktisk så massivt til stede, at der nærmest bliver råbt til nogle patruljer i nærheden, at det her er sket. De er der, stort set lige efter at det er sket.

- Der er kun et minuts forskel på gerningstidspunkt og anholdelsen, siger vagtchef Poul Fastergaard.

Den 22-årige blev anholdt klokken 16.35 lørdag. Han fremstilles søndag klokken 14 stillet for en dommer ved Retten i Hjørring, med henblik på, at han kan blive varetægtsfængslet.

Manden, der blev stukket, blev bragt til hospitalet for behandling af sine skader. Han er blevet stukket i halsregionen og i højre side af ansigtet.

Karnevalet lagde lørdag roligt ud, men frem til klokken 20.30 samme aften var i alt 12 personer blevet anholdt for forskellige former for kriminalitet.

Det skriver Nordjyske.

Foruden sagen med den knuste glasflaske blev en anden person også udsat for grov vold. Her blev en mand sparket i hovedet af to andre under et optog. De to mænd er anholdt.

Der var desuden mindre sager om narko, hærværk, besiddelse af falske penge og brud på ordensbekendtgørelsen.

/ritzau/