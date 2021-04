En ung mand mistede sent fredag aften herredømmet over sin motorcykel og kørte ind i et vejskilt.

En 22-årig mand har mistet livet i en soloulykke nord for Skive sent fredag aften.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen natten til lørdag.

Politiet modtog anmeldelsen fredag klokken 22.46.

- Der er tale om en soloulykke, hvor en motorcyklist mister herredømmet og kører ind i et vejskilt. Han dør på stedet, siger Carsten Henriksen.

Den 22-årige motorcyklist er fra Skive. Hans pårørende er underrettet.

- Vi ved ikke præcis, hvorfor han mister herredømmet, men vi har en bilinspektør på opgaven, siger vagtchefen og tilføjer, at der ikke umiddelbart var nogen vidner til stede.

Ulykken skete på Breumvej nord for Skive.

/ritzau/