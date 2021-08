Manden blev idømt fire uger for at have sendt trusler på messenger.

Truslerne kom efter, at den 22-årige havde modtaget et anklageskrift i forbindelse med en anden sag, hvor betjentens navn fremgik.

»Der er tale om en meget lang trussel, så det nemmeste er at sige, det er en dødstrussel,« siger anklager ved Østjyllands Politi Maria Buus.

Hun oplyser desuden, at det er almindelig praksis, at betjentenes navne fremgår af anklageskriftet.

Alligevel er det ikke hendes oplevelse, at det er en sag, man ser ofte. Når politiet udsættes for trusler, er det almindeligvis i forbindelse med deres arbejde på gaden.

Manden blev sigtet efter paragraf 123 for vidnetrusler og efter paragraf 119 styk 1 for trusler mod politiet.

Det er begge paragraffer, man straffer rimelig hårdt, siger anklager Maria Buus.

Den varetægtsfængslede har kæret afgørelsen.

Politiet venter nu på, om landsretten stadfæster afgørelsen. Maria Buus understreger dog, at de forventer, at manden bliver dømt.