Der er sket en udvikling i sagen om den 22-årige mand, der natten til torsdag overfaldt to kvinder i Aalborg Vestby.

»Han er blevet varetægtsfængslet til 10. november,« fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Det blev slået fast under dagens grundlovsforhør.

»Han skulle først have skubbet den 22-årige pige i ryggen, slået hende i ansigtet med knyttet hånd og skubbet den 29-årige omkuld og så trampet hende i hovedet en til to gange.«

Overfaldet mod de to kvinder er ikke første gang, den sigtede har begået vold. Derfor er det også to voldsforhold, der blev taget op i retten i dag.

»Det første voldsforhold blev begået 27. juni nede foran Natalie Pizzabar i Aalborg. Der havde han slået en 33-årig mand i ansigtet med knyttet hånd og efterfølgende trampet på ham,« siger Thomas Klingenberg og forklarer, at det blandt andet også er derfor, den 22-årige mand er blevet varetægtsfængslet.

»Der er frygt for, at han går ud og gør noget lignende igen. Der er jo tale om umotiveret vold på åben gade, og både den 33-årige mand og de to kvinder endte jo på skadestuen.«

I grundlovsforhøret fortalte den 22-årige mand, at han kendte den ene af kvinderne fra nattens overfald i forvejen. De kendte hinanden fra bylivet, forklarede han.

Derudover sagde han, at det var kvinderne, der havde omringet ham.

»Den sigtede sagde også, at så vidt han havde opfattet situationen foran pizzeriaet i sommer, var den 33-årige en del af et slagsmål, som den 22-årige så kom og greb ind i,« siger anklager Thomas Klingenberg.

Den 22-årige mand kærede varetægtsfængslingen til Landsretten, som anklageren vil skyde på, at der bliver taget stilling til fredag.

Enten stadfæster Landsretten varetægtsfængslingen, eller også erklærer de sig uenige og siger, at han skal løslades.