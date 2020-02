En ung mand blev sent søndag eftermiddag stukket ned i Greve.

Den unge mand, der er 22 år, blev efterfølgende indlagt.

Hans tilstand meldes på nuværende tidspunkt at være stabil, oplyser Camilla Broholm, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi, til SN.dk.

»Vi kan ikke give yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, da vi fortsat er ved at få et overblik over sagen,« forklarer hun.

Det vides derfor ikke, hvad motivet til knivstikkeriet kan have været.

Den 22-årige mand blev stukket ned i Gersagerparken i Greve.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Opdateres...