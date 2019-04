En 22-årig mand er kommet alvorligt til skade, efter han blev overfaldet af to mænd ved Lunden i Horsens.

Manden er lørdag aften blevet overført til Aarhus Universitetshospital i Skejby i livstruende tilstand.

Det fortæller vagtchef Jørn Bystrup ved Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Vi får alarmen klokken 18.42, og den går på, at en mand er blevet slået. Da vi ankommer til stedet, er han bevidstløs, fordi han er blevet slået og sparket så meget, og går i hjertestop.«

»Han bliver umiddelbart efter genoplivet og kørt til sygehuset, hvor det konstateres, at han har en blødning i hjernen,« siger Jørn Bystrup.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Han forklarer videre, at man ikke ved, hvad der har udløst overfaldet, men at vidner har forklaret, at det var to mænd, der stod bag overfaldet.

»Men vi vil gerne høre fra vidner, der har set noget.«

Der blev ifølge Jørn Bystrup ikke anvendt våben.

De to mænd beskrives som værende:

A: Mand, 180 centimeter høj, 18 år, tynd, mellemblond hår og iført sort tøj.

B: Dansk mand, 185 centimeter høj, tynd, mørkt kort hår, bar sort kasket og iført sort tøj.

Opdateres...