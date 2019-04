Sydøstjyllands Politi efterlyser to personer i alderen 18-20 år, efter at en 22-årig er blevet overfaldet.

Sydøstjyllands Politi leder efter vidner, efter at en 22-årig mand lørdag aften er blevet overfaldet i Horsens.

Den unge mand har ikke været ved bevidsthed siden overfaldet, og han har en blødning i hjernen. Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup oplyser, at manden er i livsfare.

- Vi modtog et opkald klokken 18.42 om et overfald i Horsens. Han er af to personer blevet tildelt slag og spark og har ikke været ved bevidsthed siden, siger Jørn Bystrup.

Politiet ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der er gået forud for overfaldet.

De to formodede gerningsmænd løb fra stedet. De er begge af spinkel bygning, 180-190 centimeter høje og i alderen 18-20 år, oplyser vagtchefen.

Den 22-åriges pårørende er endnu ikke blevet underrettet. Han er blevet overført til Aarhus Universitetshospital.

/ritzau/