Har du set manden på billedet herover? Så ring til politiet i Nordjylland.

Den 22-årige Oliver Kuya Skytt efterlyses nemlig i forbindelse med en sag om grov vold.

26. november blev en person i Aalborg udsat for såkaldt kvalificeret vold, røveri og ulovlig tvang, hvor offeret blev tilbageholdt mod sin vilje.

Kort efter blev en 20-årig mand anholdt og varetægtsfængslet.

Tirsdag blev yderligere to mænd fængslet i sagen.

Politikommissær Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de mistænkte selv meldte sig til politiet efter råd fra deres forsvarere.

»De to anholdte mænd blev tidligere i dag fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Aalborg, og her blev de varetægtsfængslet i 4 uger,« fastslår Kenneth Rodam.

Politiet mangler dog stadig en fjerde mistænkt i sagen, som ikke selv har henvendt sig, selvom han ved, at politiet leder efter han.

»Og det er derfor, at vi nu går i offentligheden med hans navn og billede,« siger efterforskningslederen, der opfordrer alle, som har oplysninger om den efterlystes opholdssted til straks at kontakte politiet:

»Vi opfordrer til, at man ikke selv tager kontakt til ham – eller forsøger at pågribe ham.

Ring til Nordjyllands Politi med det samme på telefon 114, hvis du ved, hvor han befinder sig.«

Oliver Kuya Skytt er 22 år. Han beskrives som almindelig af bygning, 178 cm høj og med mørkt og kruset hår.

Ser du ham, eller ved du, hvor han er, så ring til politiet på telefon 114.