En 22-årig mand blev onsdag aften ramt af skud i det centrale Herning.

Politiet formoder, at man ikke har at gøre med et tilfældigt overfald – og man leder nu efter tre personer.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

Mandens tilstand meldes at være stabil, men fortsat kritisk.

»Det er vores formodning, at der er tale om et internt opgør mellem fire personer. Vi har ikke at gøre med et tilfældigt overfald,« siger Hans Roost, der er politiinspektør og leder af Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det var lidt efter klokken 18 onsdag aften, at skyderiet fandt sted foran Superkiosken på Gl. Landevej.

Videoovervågningen fra stedet viser ifølge politiet de fire personers opgør inde i superkiosken og umiddelbart udenfor.

»Det er vores opfattelse, at de fire personer opsøger hinanden med det formål at have et opgør. At opgøret er foregået i Superkiosken på Gl. Landevej, mener vi er tilfældigt,« siger Hans Roost.

Den 22-årige lokale mand, der i øjeblikket er indlagt på hospitalet, er selv sigtet for drabsforsøg i forbindelse med opgøret, og han vil senere torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør in absentia, lyder det i pressemeddelelsen.

In absentia betyder, at han ikke selv vil være til stede.

»Efterforskningen er naturligvis centreret om at identificere og anholde de resterende tre personer. Det er vi godt i gang med. Vi opfordrer de tre personer til selv at melde sig til politiet i en fart,« siger politiinspektør Hans Roost.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.