En 22-årig mand er fredag blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, efter han fredag morgen skal have truet flere personer på Hotel Royal på Store Torv i Aarhus.

Omkring klokken 05.05 blev Østjyllands Politi tilkaldt til stedet. Anmeldelsen lød, at den unge mand havde truet personale og gæster på stedet. Blandt andet skal en kvindelig gæst på hotellet have forklaret til politiet, at den 22-årige bankede på hendes dør og efterfølgende truede hende på livet.

En medarbejder på hotellet fortalte til politiet, at den unge mand var gæst på hotellet.

Da politiet ankom til stedet, var den 22-årige mand ikke at finde på hotellet. Mens politiet fortsat var på stedet, kom den unge mand tilbage, hvorpå han blev anholdt og sigtet.

Overfald i Thailand

Manden blev fremstillet i Retten i Aarhus fredag klokken 13.30. Endnu er det ikke kommet frem, hvad resultatet af grundlovsforhøret er.

I politiets pressemeddelelse om sagen fremgår det yderligere, at den unge mand ikke kun blev sigtet for hændelserne natten til fredag, men også for at have overfaldet en mand i Thailand 7. april i år samt at true flere personer på Instagram.

I pressemeddelelsen lyder det:

'Den 22-årige er desuden sigtet for at have overfaldet en mand med flaske, slag og spark sammen med ukendte gerningsmænd den 7. april i Thailand. Derudover er han sigtet for mellem den 8. april og 11. april at have truet flere personer på livet over det sociale medie Instagram.'

Kender du noget til sagen, så vil BT gerne høre fra dig. Skriv til jepa@bt.dk eller 1929@bt.dk.