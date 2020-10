I næsten fire år – fra 2015 til 2019 – har en 22-årig mand udøvet hundredevis af grove og ubehagelige digitale overgreb på unge piger.

Ifølge anklageskriftet, skriver DR, har han blandt andet afpresset piger til at lave tarmrensninger og putte shampooflasker op analt, mens de filmede det til manden.

Og det er – desværre – bare toppen af isbjerget.

Den 22-årige mands fremgangsmåde, som du kan læse mere om nedenfor, var nemlig yderst udspekuleret og voldsom.

DR har nemlig gransket anklageskriftet, og deri fremgår det, at den 22-årige mand har fået kontakt til pigerne – helt ned til 11 år – gennem sociale medier som eksempelvis Snapchat.

Det gjorde han gennem en slags masseforespørgsel, og de piger, der henvendte sig til ham, har han så forsøgt at få intime billeder eller oplysninger ud af.

Og når han så er lykkedes med det, gik afpresningen i gang.

Med trusler om at dele billederne og oplysninger eller at slå pigernes familiemedlemmer ihjel, har han så fået dem til at gøre grænseoverskridende ting over video.

Det drejer sig altså eksempelvis om episoder med tis, tarmrensninger, anal indførsel af shampooflasker eller andre seksuelle handlinger.

I anklageskriftet fremgår det også, at den 22-årige mand har optaget en voldtægt, som han brugte til at true de unge piger med og gjorde klart, at de kunne blive udsat for det samme.

Herefter har han altså afpresset pigerne til at gøre en lang række grove og grænseoverskridende ting, og i mindst ét tilfælde har han tvunget sig til samleje med en af pigerne.

Han truede vedkommende med at offentliggøre nøgenbilleder fra en tidligere korrespondance mellem de to, hvis ikke hun ville gå med til at have samleje.

I alt er han tiltalt for overgreb mod 169 piger i alderen 11 til 21 år, og ifølge Christian Mogensen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, er sagen nærmest uden sidestykke.

»I takt med at jeg kom længere og længere ned igennem anklageskriftet, gik det op for mig, at det er noget af det voldsomste, vi har set i Danmark. Det er helt ekstremt voldsomt og aggressivt,« fortæller han, efter DR har fået ham til at læse anklageskriftet.

Sagen er berammet til 30 dage, og den første retsdag fandt sted i Esbjerg tirsdag.

Anklagemyndigheden rejste sagen som en nævningesag. Det betyder, at man går efter en straf på mindst fire års fængsel, hvis den 22-årige kendes skyldig.