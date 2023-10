Det var en flaske fyldt med brændbar væske og med et kanonslag klistret på, der i starten af oktober udløste det massive brag, der vækkede naboerne på Frederiksborgvej i det københavnske nordvestkvarter.

Bomben er ifølge politiet blevet bygget, fragtet og bragt til sprængning af den 22-årige LTF'er, der torsdag formiddag bliver fremstillet i grundlovsforhør på Frederiksberg.

Under grundlovsforhøret er det i sigtelsen videre kommet frem, at det kanonslag, der var klistret på flasken, var af mærket cobra.

Hvordan den unge mand forholder sig til sigtelsen, er dog uvist. For netop som sigtelsen er læst op, kommer anklageren fra Københavns Politi med en anmodning om dørlukning. En anmodning, som dommeren ved Retten på Frederiksberg vælger at imødekomme med henvisning til efterforskningens tidlige stadie.

Det vides derfor heller ikke, om den 22-årige mand ønsker at udtale sig under grundlovsforhøret, eller hvad politiets mistanke mod ham konkret beror på.

Sikkert er det dog, at politiet mistænker, at han ikke har arbejdet alene.

Før dørlukningen er det nemlig kommet frem, at Københavns Politi mener, at der er mulige medgerningsmænd på fri fod. At den 22-årige altså ikke er alene om at stå bag den eksplosion, der natten til 5. oktober smadrede indgangspartiet til et lokale på Frederiksborgvej.

Et lokale, der ifølge naboer længere har været centrum for utryghedsskabende og mystisk aktivitet.

Ifølge B.T.s oplysninger er den anholdte 22-årige mand medlem af den forbudte bande Loyal to Familia. Disse oplysninger vil Københavns Politi ikke bekræfte, men i en pressemeddelelse fastslår politikredsen dog, at han er 'registreret medlem af en af de to grupperinger, som ligger i konflikt med hinanden'.

Hermed henviser man altså til konflikten mellem Hells Angels og LTF. En konflikt, der kulminerede med drabet på et 30-årigt HA-medlem, der sidste weekend i august blev skudt på Christiania.

Om sprængningen på Frederiksborgvej trækker tråde til konflikten, står dog endnu ikke klart.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt sprængningen har relation til den aktuelle konflikt, eller om motivet har været et andet,« siger leder af Afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Knud Hvass.

