En 22-årig kvinde anmeldte natten til torsdag klokken 03.51, at hun havde været udsat for blufærdighedskrænkelse på gaden i Aarhus C.

Ifølge kvinden var hun på vej hen til en bar lidt efter midnat, da tre mænd, hun ikke kendte, antastede hende. De ville ifølge den 22-årige kvinde følge hende hen til baren, men de endte i stedet i en lille gyde tæt på Store Torv.

Kvinden forklarede til Østjyllands Politi, at de herefter befølede hende uden på tøjet, mens de kom med kommentarer af seksuel karakter.

En anden kvinde gik herefter forbi tilfældigt og spurgte, om den 22-årige var okay. Det fik mændene til at stoppe, og de gik herefter fra stedet.

Nogle timer efter modtog politiet anmeldelsen om forholdet, der skulle være sket mellem klokken 00.00 og 01.00.

Det står ikke helt klart, hvor episoden fandt sted.

De tre mænd beskrives som mellemøstlige af udseende og cirka 25-30 år. De havde alle mørke jakker på.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner. Politiet kan kontaktes på telefon 114.