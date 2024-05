En 22-årig kvinde er søndag eftermiddag blevet stukket ned af en på et møntvaskeri i Folehaven i Valby.

Det fortæller vagthavende ved Københavns Politi Henrik Stormer til TV 2 Kosmopol.

Vagtchefen bekræfter over for B.T., at der har været en voldsom episode på vaskeriet.

»Det er rigtigt, at der har været et knivstikkeri på et møntvaskeri i Folehaven. Der er tale om en 22-årig kvinde,« siger han.

Kvinden er blevet stukket flere gange, siger han. Hun er alvorligt tilskadekommen, og behandles på hospitalet, men er uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 14.45.

Gerningskvinden - en 48-årig kvinde - er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet.

Vagtchefen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere om, hvad der ligger bag overfaldet.

Han fortæller, at man vil være til stede i området lidt endnu.

»Vi er ikke lige så talstærkt tilstede derude længere, men der vil være et par patruljer på stedet i en times tid endnu,« siger han.

B.T. følger sagen.