Torsdag eftermiddag observerer en patruljevogn fra Midt- og Vestjyllands Politi en kvindelig bilist i Silkeborg.

Fra tidligere forhold ved de, at det er tvivlsomt, om hun var i stand til at køre bilen.

Der er en chance for, at hun er påvirket. Sådan fortæller vagtchef, Erik Lindholt.

Derfor forsøger de standsning af køretøjet.

»Men det vil hun ikke. Hun forsøger i stedet at køre fra os, hvorfor vi tilkalder hjælp,« siger han og fortæller, at de indsætter endnu en patruljevogn.

Kvinden stopper stadig ikke. I stedet forsøger hun at påkøre patruljevognen, hvilket – af sikkerhedsmæssige årsager – får politiet til at holde afstand.

Alligevel vælger kvinden at køre over for rødt fire gange, hvilket resulterer i, at tre forskellige bilister undervejs må op og træde på bremsen for at undvige.

»Ved et kryds er der også en kvinde med cykel, der er lige ved at blive ramt. Hende – og alle andre vidner – vil vi meget gerne i kontakt med,« lyder det fra vagtchefen.

»Også hvis der er andre, vi ikke har set, der har været i faresituationer.«

Biljagten foregik gennem hele Silkeborg centrum. Det lykkedes at stoppe den kvindelige bilist ved en lille lukket vej.

Hun er blandt andet sigtet for vanvidskørsel, de mange overtrædelser af færdselsloven og for det faktum, at hun har været til fare for andre.

Der er ingen meldinger om uheld eller tilskadekomst i forbindelse med episoden.

Kvinden var alene i bilen.

»Nu skal vi have samlet op og have kontakt med vidner, så vi kan få deres forklaring i rapporten også. Foreløbig har vi de iagttagelser, som betjentene har gjort,« siger vagtchefen.