En 50-årig mand blev ramt af skud i Esbjerg lørdag. En 22-årig kvinde og tre 18-årige mænd er sigtet i sagen.

I en sag fra Esbjerg om drabsforsøg i weekenden, bliver en 22-årig kvinde fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg onsdag klokken 11.30.

Kvinden er sigtet for drabsforsøg, og anklageren anmoder om lukkede døre. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Sent lørdag aften blev en 50-årig mand ramt af skud fra et haglgevær nordøst for Esbjerg.

Manden var ikke i livsfare efter episoden, men han var blevet ramt af skud flere steder på kroppen, da der blev skudt med hagl.

Tre 18-årige mænd blev søndag aften varetægtsfængslet frem til den 28. maj i sagen.

De tre mænd nægter sig alle skyldige i drabsforsøg, mens én af mændene erkender, at han havde et skydevåben, hvilket er ulovligt. To af mændene kærede dommerens kendelse om varetægtsfængsling.

Skyderiet skete i Kvaglund, og politiet oplyste i weekenden, at sagen ikke var banderelateret.

/ritzau/