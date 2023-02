Lyt til artiklen

En 22-årig mand fra Hadsten blev lørdag eftermiddag taget for vanvidskørsel – i sin svigerfars bil.

Det ville jo nok under normale omstændigheder skabe en del kurrer på tråden til svigerfar, men denne gang har historien et ekstra twist.

For svigerfaren sad på passagersædet, da den 22-årige blev standset efter at have trykket speederen alt, alt for hårdt i bund, skriver TV Midtvest.

Det var på Vestre Skivevej ved Sjørup vest for Viborg, at den 22-årig lørdag klokken 14.49 blev blitzet efter at have kørt med over 160 km/t i sin svigerfars VW Golf på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t.

»Det er en 100 procents overskridelse af fartgrænsen, og derfor beslaglægger vi bilen,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til lokalmediet.

Derudover er den 22-årige blevet sigtet for vanvidsbilisme.

Han og svigerfaren har protesteret mod beslaglæggelsen af bilen, hvorfor sagen nu skal for retten.

Hvorfor den 22-årige kørte så hurtigt – og om svigerfaren havde forsøgt at få ham til at lette på speederfoden – melder historien ikke noget om.