Et voldsomt bump førte en vagt hen til Herningvej mandag 7. oktober tæt på Flyvestation Karup.

Her fandt han en 22-årig ung mand. Han var blevet ramt af en bil. Hans liv stod ikke til at redde, og bilen, der havde ramt ham, var kørt væk fra gerningsstedet. Der skulle gå en lille uge, før lokalpolitiet i Viborg fandt frem til vedkommende.

Ifølge Randers Amtsavis væltede det ind med tip, da man lavede efterlysningen af bilen. Et grynet videoklip af bilen, der kørte forbi Gedhus-vagten, før den ramte den 22-årige var i første omgang det eneste, politiet havde.

Man fandt dog senere frem til optagelser fra et overvågningskamera i Sunds omkring 16 kilometer fra ulykkesstedet.

Her kunne man se, at bilen havde en streamer på siden, der fik politiets efterforskere til at kontakte et biludlejningsfirma, der genkendte bilen.

Mandag opsøgte de to efterforskere så den 71-årige mand. Og der var jackpot, da de opsøgte manden på hans bopæl.

»Sådan nogle erfarne efterforskere kan fornemme sådan noget. Forestil dig, at du godt ved, at du måske har gjort noget, der ikke er særlig smart, og pludselig står politiet foran din husdør. De var ikke spor i tvivl om, at løbet nu var kørt,« siger vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau.

Han fortæller, at manden havde parkeret sin bil på sådan en måde, at man ikke kunne se, at den var pådraget sig skader.

Den 71-årige har forklaret under politiets afhøring, at han troede, han havde ramt et rådyr. Han havde dog hørt om ulykken i pressen efterfølgende.

Vicepolitiinspektøren giver udtryk for, at vedkommende uden tvivl må have gået med tanker om, hvad han skulle gøre.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab, for ikke at standse op og yde hjælp og for ikke at underrette politiet. Han har erkendt sig delvist skyldig i sigtelserne.

