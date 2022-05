En 22-årig mand fra Aalborg er søndag kørt til tjek på sygehuset efter et solouheld, hvor hans bil landede flere meter ude på en mark.

Det fortæller vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

»Vi kan se ud fra undersøgelserne på stedet, at der har været meget fart på.«

Politiet fik meldingen klokken 10.25 søndag, om at en bil var kørt af vejen og var havnet flere meter ude på en mark på Egensevej en kilometer øst for Reno Nord.

Da politi og redning kom frem, var den 22-årige selv kravlet ud af bilen, der blev totalskadet ved uheldet.

Føreren er kørt til tjek på sygehuset, men er ikke kommet alvorligt til skade.

»Føreren kunne selv komme ud af bilen, men der har som sagt været godt med fart på. Vi har ikke kunnet tale med ham endnu, fordi han er til undersøgelse,« lyder det fra vagtchefen.

Desuden har politiet en mistanke om, at den 22-årige fører ikke var helt appelsinfri, da uheldet indtraf.

De har derfor taget en blodprøve, der skal vise, om den 22-årige havde en for høj promille eller var påvirket af narkotika