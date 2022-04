To personer blev torsdag indlagt på hospitalet efter et knivstikkeri i Aarhus på Hans H. Seedorff Stræde.

Nu fortæller Østjyllands Politi, at det drejer sig om en 20-årig og en 22-årig mand.

Ifølge politiet var der opstået tumult mellem de to mænd, hvor der var blevet brugt kniv.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.08.

Da politiet kom frem, lå både den 22-årige og den 20-årige sårede på stedet.

De blev begge indlagt på hospitalet med skader, men er uden for livsfare.

Den 22-årige mand fremstilles klokken 14 i dag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han er sigtet for grov vold ved at have stukket den 20-årige flere gange med kniv.

Politiet oplyser, at der er intet, der tyder på, at episoden er banderelateret.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.