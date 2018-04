Den 22-årige mand, der mandag blev anholdt for mistanke om at planlægge et skoleskyderi mod en uddannelsesinstitution i Ishøj, blev tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage, mens sagen efterforskes.

Iført sorte bukser, sort jakke, en sort kasket og håndjern blev han sent tirsdag eftermiddag ført væk fra Retten i Glostrup, hvor han netop havde siddet i grundlovsforhør sigtet for to trusler mod ansatte på erhvervs- og gymnasieskolen NEXT i Ishøj, som han netop var blevet bortvist fra, samt en trussel om et skoleskyderi på selvsamme.

Den unge mand, som i retten blev omfattet af et navneforbud, havde forinden afgivet sin forklaring bag såkaldt lukkede døre, således at pressen ikke kunne få at høre, hvordan han stillede sig i forhold til sigtelsen.

Men umiddelbart efter grundlovsforhøret fortalte hans forsvarer, den kendte debattør og stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, til BT, at hans klient var både glad og tilfreds, efter at han havde fået lov til at gennemgå akterne sammen med sin advokat.

»Der bemærkede han over for mig, at han var overrasket, glad og tilfreds over, at der ikke var ét eneste vidne, der havde forklaret til politiet, at han skulle have truet. Nogle lærere havde hørt nogle elever sige, at de havde hørt, at nogen havde hørt nogen sige… men der er ingen vidner, der har hørt ham sige det,« siger Rasmus Paludan.

Ifølge sigtelsen mod den 22-årige skulle han have kontaktet en ansat på sin skole i Ishøj og opført sig truende ved at sende vedkommende et dødningehoved Desuden skulle han på de sociale medier have postet et billede af en anden ansat og skrevet: ’De er nogle fucking perkere, og de skal dø’. Begge skulle være sket under et pseudonym, lyder det.

Men den 22-årige nægter at være identisk med vedkommende bag Facebook-profilen, oplyser hans forsvarer, ligesom han nægter at have kendskab til, hvem personen skulle være.

Blev bortvist inden anholdelse

Sagen eskalerede mandag, da den unge mand blev bortvist fra sin uddannelsesinstitution. Her skulle han ifølge sigtelsen have sagt, at han ville tage hjem og hente våben. Herefter skrev han ’stilhed før stormen’ på sin Facebook-profil, hvilket gav politiet anledning til at tro, at et skoleskyderi kunne finde sted.

Derfor mødte Vestegnens Politi mandag talstærkt op ved uddannelsesinstitutionen og anholdt herefter den sigtede på sin bopæl uden dramatik.

Kort efter skrev hans forsvarer Rasmus Paludan på Twitter:

'Min klient nægter sig skyldig og nægter at have ytret trusler over for personalet, som tværtimod chikanøst bortviste ham en uge med den begrundelse, at han ikke måtte kritisere deres eftergivenhed over for muslimske elevers terrorisering af skolen og undervisningen'.

Over for BT uddyber Rasmus Paludan:

»Han har nogle holdninger, som skolen åbenbart er uenig i. Han er meget bekymret for den demografiske udvikling i Danmark - at der er flere og flere, der har en demografi, der ikke er i overensstemmelse med, hvordan det hidtil har været. Han er bekymret for, at der sker en etnisk forandring. Og så er han ked af, at skolen har nogle alvorlige problemer med, hvordan man skal håndtere kultursammenstød,« siger Rasmus Paludan, der dog mener, hans klients holdning er sagen uvedkommende.

»De mener, det er ham, men beviset - hvor er det henne?« siger han.

Opslaget med ’stilhed før stormen’ står han ved, om end Rasmus Paludan ikke mener, det kan læses som en trussel.

Den 22-årige kærede på stedet dommerens kendelse til Østre Landsret, oplyser hans forsvarer ifølge Ritzau.