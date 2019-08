Den 22-årige mand, der tirsdag blev anholdt for bombeangrebet mod Skattestyrelsen, skal udleveres til Danmark.

Det slog Tingsretten i Malmø fast ved et retsmøde fredag eftermiddag.

»Tingsretten fandt, præcis som var vores ønske, at den eftersøgte person skulle udleveres til Danmark. Og det blev også besluttet, at han skal varetægtsfængsles. Desuden blev det besluttet, at de beslaglagte ting udleveres til Danmark,« lød fra Kristina Lindhoff Carleson, kammeranklager ved svensk politis enhed mod international og organiseret kriminalitet, på et efterfølgende pressemøde.

Foruden manden selv vil de ting, som svensk politi har beslaglagt i forbindelse med en række ransagninger, også blive udleveret til Danmark.

Der er tale om en computer, en telefon, et USB-stik, tøj og sko.

Den 22-årige mand, der selv var til stede i retten med et håndklæde over hovedet, har nu indtil den 23. august til at klage over afgørelsen til en højere retsinstans, der svarer til landsretten i Danmark.

Derfor kan der sagtens gå uger, før den mistænkte bombemand er i dansk varetægt.

Den 22-årige mand, der ikke er tidligere straffet, blev anholdt tirsdag aften omkring klokken 22.30 i Malmø. Selve anholdelsen foregik ifølge B.T.s oplysninger i ro og mag, men med talstærkt politi til stede.

23-årige medgerningsmand med i bombenetværk

Foruden den 22-årige mand er også en 23-årig mand sigtet i sagen. Den 23-årige er imidlertid fortsat på fri fod, og han er derfor efterlyst internationalt af dansk politi.

Men ifølge den svenske avis Kvällposten skulle den 23-årige have forbindelser til et hemmeligt netværk i Malmø, der angiveligt tager betaling for udøve bombesprængninger.

»Der er information om en forbindelse mellem dette netværk og 23-årige, og der er information om, at de udfører sprængninger på andres vegne,« siger en anonym kilde til avisen.

Ifølge avisen mistænker politiet i Malmø netværket for at stå bag en lang række eksplosioner i byen, og foreløbig er fire personer, der angiveligt har forbindelse til netværket, blevet anholdt.

Kilden fortæller videre til Kvällposten, at opgaverne, som netværket skal tage sig af, bliver formidlet via forskellige beskedtjenester på internettet, og at nogle bombemændene udfører opgaven for at betale narkogæld.

Kvällposten har forholdt Stefan Sintéus, der er politiinspektør i Malmø, oplysningerne. Han fortæller, at der i nogle af de verserende bombesager er mistanke om bestilt arbejde, men han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt opgaverne bliver udført mod betaling.

Det vides ikke, hvilket motiv der ligger til grund for eksplosionen ved Skattestyrelsen, men ifølge Kvällposten kan motivet for flere eksplosioner i Malmø være et ønske om at hævne uretfærdig behandling - hvis man eksempelvis er blevet afvist ved en restauration.

Ved dagens pressemøde ville anklager Kristina Lindhoff Carleson dog ikke svare på, hvorvidt den 22-årige og 23-årige sættes i forbindelse med andre bombesprængninger i Sverige.

Alene i 2019 har den sydsvenske by ifølge en optælling det svenske medie SVT været ramt af 19 eksplosioner.

De to mistænkte er begge beskyttet af navneforbud.