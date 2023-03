Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag morgen førte henvendelser fra bekymrede borgere i Esbjerg til anholdelsen af to indbrudstyve.

Den ene af dem var hurtigt på spil igen. Særdeles hurtigt, endda.

JydskeVestkysten skriver, at borgere kontaktede politiet efter at have set to yngre mænd, som gik rundt med et gevær i Østbyen.

Politiet rykkede ud og fik anholdt de to mænd, som viste sig at have begået indbrud sammen.

En af dem – en 22-årig mand fra Hampen – forsøgte forgæves at flygte fra betjentene.

Dagen efter skulle det scenario gentage sig.

»Efter han blev løsladt efter indbruddet torsdag morgen, har han begået yderligere fem indbrud, så han har haft travlt,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, til JydskeVestkysten.

Da anmeldelserne af de nye indbrud begyndte at tikke ind, fattede politiet mistanke til den 22-årige.

Fredag fandt politiet ham efter at have modtaget et tip, og her forsøgte manden – igen – at løbe fra ordensmagten.

Og igen uden held.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver lørdag på Twitter, at den 22-årige har erkendt i alt seks indbrud og er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved retten i Esbjerg.