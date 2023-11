Et voldsomt drama udspillede sig sent fredag eftermiddag på en fodboldbane ved en nordjysk skole.

En 22-årig billist i narkopåvirket tilstand jagtede en 19-årig mand, der kørte på cykel fra en vej og ind på fodboldbanen.

»Klokken 17:10 fik vi anmeldelse om et trafikuheld med en fastklemt på Brøndumvej mellem Sebbersund og Løgstør. Det viste sig, at en billist på 22 år havde jagtet en cyklist på 19 år hen over en fodboldbane ved en skole,« siger Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

På fodboldbanen ramte bilisten cyklisten på en måde, så cyklen lå fastklemt under bilen.

Den 19-årige blev kørt på Aalborg Sygehus, men det viste sig, at han ikke var kommet alvorligt til skade.

»Vi har haft en bilinspektør på stedet og har afhørt de to personer. Der er en relation mellem dem, og så er der kommet nogle uoverensstemmelser, som så førte til denne episode,« siger vagtchefen.

Den 22-årige mand er anholdt, og lørdag vil der blive taget stilling til, om han skal i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Han er sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, grov vold og fareforvoldelse for andres helbred.