Flere afslørende beskeder på en mobiltelefon har være med til at udløse en dom på to år og tre måneders fængsel for en 22-årig mand

Han er dømt for flere gang at have købt kokain for at sælge det videre.

Det var i oktober sidste år, at Østjyllands Politi anholdt den 22-årige hjemmeboende aarhusianer på morens adresse. Det skete efter et tip om, at der skulle være narkotiske stoffer i hjemmet.

Det var der også, viste det sig efter betjentenes ransagning – hvor der desuden dukkede en endnu mere belastende genstand op: En mobiltelefon.

Herpå kunne politiet se, at flere beskeder tydeligt gav udtryk for, at den 22-årige faktisk solgte stofferne.

Det fik ham til at erkende alt. Og han blev derefter varetægtsfængslet.

Ved Retten i Aarhus blev han så i fredags idømt den ubetingede fængselsstraf for at have købt eller forsøgt at 'købe kokain med henblik på videreoverdragelse'. Eksempelvis forsøge han ved ét tilfælde at købe kokain for 150.000 kroner, uden at det dog her lykkedes.

»På baggrund af efterforskernes grundige arbejde var der et solidt bevismateriale, og den 22-årige valgte da også at erkende alle forhold. Den dømte har distribueret hård narko gennem en længere periode, og jeg er tilfreds med, at retten idømte ham en længere fængselsstraf,« siger senioranklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.



Her lyder det også, at den 22-årige accepterede dommen.