De var i elevatoren, da det overdøvende brag lød. Manden og hans tre børn. Nu stod alt stille. Også elevatoren, der havde fanget familiemedlemmerne mellem to etager.

Om aftenen 23. februar 2022 rykkede politiet for fjerde gang på blot fem dage ud til meldinger om en bombe.

Eksplosionen var sket ved indgangspartiet i en større beboelsesejendom i Malmø. Loftet faldt ned. Det samme gjorde lamperne. En metaldør blev ødelagt, og overalt lå der glasskår og byggematerialer, der om lidt ville blive lyst op af de blå blink fra politiets biler.

Svensk politi mener, at bomberne blev brugt som et redskab i et opgør mellem Satudarah Assassins og Imad-gruppen. At eksplosionerne var hævn for en skudepisode tidligere samme måned. Men ingen er nogensinde blevet dømt for eksplosionerne.

Det er dog ikke, fordi man ikke har prøvet. Og her er der faktisk en dansk krog.

I øjeblikket sidder en 22-årig svensktalende dansk statsborger og hans 20-årige svenske kammerat på anklagebænken i Københavns Byret i en sag, der udvisker landegrænsen mellem de to lande.

Sammen er de tiltalt for at have frarøvet den jagede svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri livet på åben gade. Skudt ham med koldt blod midt på Vesterbro i København 4. februar sidste år.

De nægter sig skyldige. Og det gjorde de også, da de i slutningen af 2022 blev udleveret fra Danmark, hvor de sad varetægtsfængslet i drabssagen, til Sverige, hvor sagen om eksplosionerne i Malmø skulle køre.

Her tog de sammen med to andre plads i Malmø Tingrett. Tiltalt for tre eksplosioner og forsøg på endnu en.

Skud hævnes med bomber

B.T. har set nærmere på retsbogen fra den svenske sag, og her bliver det fastslået, at de to unge mænd efter drabet på Vesterbro vendte retur til Malmø.

13 dage senere – 17. februar 2022 – mødtes de, lederen af Imad-gruppen og en fjerde mand så med en kammerat. Kammeraten var netop blevet beskudt, fortalte han. Han var kommet kørende i Malmø-bydelen Bunkeflostrand, da der fra en anden bil blev åbnet ild mod ham.

Dem, der senere blev dømt for skyderiet, var en del af Satudarah Assassins. Og flere af dem blev allerede kort efter skyderiet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Til det retsmøde dukkede blandt andre den beskudte mand op. Sammen med sin kammerat, lederen af Imad-gruppen. Tumult opstod, og sidstnævnte blev ifølge politiet slået. Det vil han dog ikke selv stå ved.

Det var i dagene efter skyderiet, forskellige beboelsesejendomme blev udset som mål for eksplosioner.

Der var ikke tale om hvilke som helst adresser. Fælles for dem alle var, at de husede personer, der direkte eller indirekte havde tilknytning til Satudarah Assassins.

Svensk Rullemarie i aktion

Solen var endnu ikke stået op, da politiet fik anmeldelsen 18. februar 2022. En bombeanordning med 1,12 kilo dynamit var fundet ved Styrbordsgatan.

Urets visere havde netop passeret 06.45, da Rulle Maries svenske kusine måtte i aktion ved boligkomplekset, der husede en Satudarah-rocker, hans forældre, bror og utallige andre beboere.

Ved en tilfældighed var bomben ikke gået af, og alle kunne ånde lettede op. I hvert fald kortvarigt.

For inden dagen var omme, måtte ammunitionsstyrken og politiet endnu en gang rykke ud i Malmø. Og denne gang var der ingen heldige tilfældigheder. Kun ødelæggelser.

Bomben med over et kilo dynamit gik på grund af tilfældigheder aldrig af ved Styrbordsgatan. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Bomben med over et kilo dynamit gik på grund af tilfældigheder aldrig af ved Styrbordsgatan. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Klokken var 22.10, da der lød buldren og brag ved Thomsons Väg i Malmø. Her boede to søstre til førnævnte Satudarah-rocker samt deres familier.

Alle overlevede de eksplosionen. Og det samme gjorde de over 100 andre beboere, der ellers ifølge politiet havde været i fare.

Det samme kunne man ikke sige om bygningen. 40 vinduer var knust. Indgangspartiet var revet fra hinanden, skubbet tre meter ind fra den normale placering.

Sten, stolpedele, glasskår, rester af et hegn, metaldele flød.

Bevæbnet politi på pletten efter eksplosionen på Thomsons Väg i Malmø. 120 personer var ifølge politiet i fare på grund af bomben. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Bevæbnet politi på pletten efter eksplosionen på Thomsons Väg i Malmø. 120 personer var ifølge politiet i fare på grund af bomben. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Ifølge politiet var 40 personer i fare ved den tredje eksplosion, som fandt sted ved indgangen til Teknikergatan 22. februar 2022 klokken 05.51.

Her boede en anden Satudarah-rocker, der også senere blev dømt for sin involvering i skudepisoden i Bunkeflostrand, med sin mor, far og bror. Heller ikke de kom til skade, ligesom der heller ikke skete personskade ved den fjerde og sidste eksplosion dagen efter.

Faren og hans tre børn i elevatoren og 53 andre liv blev ifølge politiet sat på spil, da indgangen til bygningen på Hårds Väg klokken 19.52 blev sprængt i stykker.

I bygningen boede søstrene til en Satudarah-rocker og deres familier.

Ødelæggelserne var til at få øje på efter eksplosionen på Teknikergatan. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Ødelæggelserne var til at få øje på efter eksplosionen på Teknikergatan. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Frifundet

Ingen har som nævnt nogensinde fået ansvaret for eksplosionerne.

Tilbage i december sidste år forsøgte den svenske anklagemyndighed ellers ihærdigt at overbevise retten i Malmø om de fire tiltaltes skyld. Uden det store held.

Trods dna-spor, teledata og andre beviser var retten ikke overbevist. Som det lyder i dombogen:

'Det virker rimeligt at antage, at lederen af Imad-gruppen og hans loyale venner står bag eksplosionerne. Men en domfældelse kræver mere end en rimelig antagelse.'

Efterladenskaberne efter eksplosionens på Hårds Väg. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Efterladenskaberne efter eksplosionens på Hårds Väg. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

'De fremlagte beviser viser, at de tiltalte på en eller anden måde har været involveret, men beviserne står hverken stærkt sammen eller enkeltvis.'

Med de ord frifandt man altså alle fire tiltalte for sprængningerne og forsøget.

Den 22-årige danske statsborger blev dog idømt to års fængsel for to grove forhold om håndtering af eksplosiver.

Bande eller vennegruppe

Den svenske anklagemyndighed fik dog medhold i en påstand, som nu igen er aktuel i den danske sag.

I drabssagen fra Vesterbro forsøger anklager Jakob Nielsen nemlig ikke alene at bevise, at de to unge mænd stod bag likvideringen. Han forsøger også at bevise, at drabet skete som led i en konflikt mellem Kroksbäcksgrupperingen og Imad-gruppen. Begge Malmø-baserede bandegrupperinger.

Lykkes det anklageren at overbevise nævningetinget ved Københavns Byret, risikerer de to mænd benhårde straffe, da bandeparagraffen er taget i brug. Den kan fordoble straffen til dem, der begår kriminalitet som led i en bandekonflikt.

Læs også Drabsoffers hustru: 'Der var sat en pris på hans hoved'

De to unge mænd nægter dog at tilhøre nogen form for gruppe. Og tilbage i retssalen i Malmø sidste år nægtede lederen af Imad-gruppen også at være netop det. Leder af en gruppe.

Retten i Malmø var dog overbevist.

'Byretten finder det billede, som beviserne tegner, er, at han har en ledende rolle i den gruppe, han omgås. Byretten baserer denne konklusion på, at han er klart ældre end de andre, som han har lært at kende gennem sine nevøer.'

'Desuden viser hans opfordringer og tonefald i samtaler, at han kan fortælle dem, hvad de skal gøre, og at de hovedsageligt gør, hvad han siger, og ellers bliver straffet,' lyder det i dombogen, der dog ikke fastslår, at der er tale om en decideret bandegruppering.

Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi Vis mere Den svenske bandefigur Salam Al-Jawahiri blev skudt ned og dræbt 4. februar 2022 på Vesterbro i København. Ifølge politiet i et opgør med fjender fra det svenske bandemiljø. Foto: Svensk Politi

Spørgsmålet om den 20-årige og den 22-åriges banderelationer blev rejst ved seneste retsmøde i drabssagen, hvor en leder fra Malmøs politi var indkaldt for at give et indblik.

Men kort før hans ankomst til den københavnske retssal, fik han at vide, at han ikke behøvede at dukke op. Sagens forsvarer protesterede nemlig mod hans vidneudsagn, da de ikke mente, de havde fået nok oplysningerne om svensk politis arbejde til at kunne udføre en ordentlig afhøring.

Blandt andet var flere politirapporter ikke oversat fra svensk til dansk.

Sagens juridiske dommere gav dem ret, og vidnet blev derfor udskudt, mens anklageren fik besked på at få styr på materialet.

Næste retsdag er 3. oktober.

