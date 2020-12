Natten til lørdag har politiet sigtet 21 personer for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Københavns Politi har for 2. nat i træk afbrudt en fest i lejede lokaler med alt for mange deltagere,' skriver de og tilføjer:

'Natten til fredag blev 22 sigtet i Sydhavnen og i nat blev 21 sigtet i Vanløse.'

Politiet understreger samtidig, at det er ulovligt at feste for mange mennesker uden for private bopæle.

Og det er således heller ikke lovligt at leje et lokale og holde fest.

Opdateres …