Der kan findes mange spændende brugte ting på Facebook.

Men det blev lige spændende nok for en 21-årig mand, der mandag opdagede sin egen cykel til salg. Cyklen var blevet stjålet tre uger forinden.

Den 21-årige skrev derfor til sælgeren, hvor han forgav at være interesseret i at købe cyklen. I mellemtiden aftalte han dog med politiet, at de ville være med, når han skulle mødes med sælgeren.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En 31-årig mand kom som aftalt trækkende med cyklen klokken 17, hvor den 21-årige var mødt op på aftalte adresse.

Derefter trådte to betjente frem og anholdt ham.

Den 31-årige blev sigtet for hæleri, selvom han forklarede, at han havde købt cyklen af en anden. Det kunne han nemlig ikke bevise.

Den 21-årige har nu fået sin cykel tilbage, han kunne modsat sælgeren nemlig bevise, at det var hans.

Og det er en god idé at tænke over, om man kan bevise, at man faktisk ejer ens cykel, siger politiet.

»Det gør politiets arbejde meget nemmere for, at man kan få sin cykel tilbage,« siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Hans lejlighed er efterfølgende blevet ransaget, men der er ikke blevet fundet noget af interesse for politiet.

Politiet tager ud i sådanne situationer, når der er tid og en patruljevogn ledig.