I omkring 55 timer har den 21-årige Oliver Ibæk Lund nu været forsvundet.

Selvom han lørdag blev efterlyst af politiet, er der stadig intet nyt i sagen søndag morgen.

»Vi mangler ham stadigvæk,« siger vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Den unge mand er altså sidst set for over to døgn siden, hvor han forsvandt under en bytur i Aalborg. Her blev han sidst set ved Toldbod Plads natten til fredag kl. 1.

Selvom området ligger tæt ved havnen og Limfjorden har politiet ingen indikationer på, at den 21-årige mand skulle have bevæget sig i den retning.

Endnu er der i det hele taget ikke mange spor at gå efter for politiet.

Trods lørdagens efterlysning er der kun kommet enkelte henvendelser fra borgere, og det ikke ført noget konkret med sig.

»Så vi vil godt slå et slag for, at han stadig bliver efterlyst og forhåbentlig snart dukker op,« siger Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Den 21-årige beskrives som almindelig af bygning, med mørkt kort hår og med briller. Han var iført en mørk uldfrakke, lyseblå jeans og brune sko, da han forsvandt.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.