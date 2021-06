21-årige Nicki Aabank Gudbergsen har været forsvundet i fem dage.

Ingen ved, hvor han gik hen, da han natten mellem lørdag og søndag den forgangne weekend forlod en fest i Møllegade i Rønne.

Politiet og Missing People har ledt efter ham lige siden, men håbet om at finde den unge mand i live svinder.

Det erkender pressemedarbejder hos Bornholms Politi, Eva Bundegaard.

Bornholms Politi efterlyser 21-årige Nicki Aabank Gudbergsen. Foto: Bornholms Politi

»Vi stopper ikke eftersøgningen, men lige nu kan vi ikke gøre så meget andet end at følge op på de henvendelser, vi får. Det er svært at vide, hvor vi skal lede efter ham,« siger hun og tilføjer, at de bange anelser om, at der kan være tilstødt ham noget, begynder at indfinde sig.

»Det er klart, at håbet svinder efterhånden, som tiden går,« siger hun.

Nicki Aabank Gudbergsen bor kun små 500 meter fra den fest i Rønne centrum, hvor han sidst blev set natten til søndag.

Han var beruset, da han forlod festen, og siden har tilsyneladende kun ganske få mennesker set ham.

Omrking 50 personer fra myndighederne ledte mandag efter den forsvunde unge mand. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi har fået to henvendelser, som går på tiden umiddelbart efter festen, men ellers er der ikke umiddelbart noget spor efter ham,« siger Eva Bundegaard.

Derfor opfordrer politiet endnu engang bornholmerne til at holde øje med den unge mand – både til lands og til vands.

Der er ikke noget, der tyder på, at han har været udsat for noget kriminelt, og politiet mener heller ikke, at han selv har haft et ønske om at forsvinde.

Derfor går frygten lige nu på, at han kan være faldet i vandet eller på anden vis kommet til skade på vej hjem.

Flere hundrede civile hjalp tirsdag politiet og Missing People med eftersøgningen af den unge mand. Foto: Jesper Westley

Da Nicki Aabank Gudbergsen forlod festen, var han iført shorts, en sort hoodie og sorte Converse-sko. Han medbragte også en skuldertaske.

Han er omkring 180 centimeter høj, almindelig af bygning og har mørkt hår.

Har man oplysninger om Nicki Aabank Gudbergsens forsvinden, kan man kontakte politiet på telefon 114 eller Missing People på telefon 7174 7676.