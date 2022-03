Fredag kom det frem, at den 21-årige mand, der natten til tirsdag blev fundet dræbt af skud i sin bil i krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J, var et helt tilfældigt offer.

Det fortæller Østjyllands Politi.

»Det tyder desværre på, at han var et uskyldigt offer, der tilfældigt blev ramt,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen

Det får nu rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S), til at reagere.

»Det er fuldstændig meningsløst. Det er uendeligt trist, og det er klart, at vi gør alt, hvad vi kan, for at understøtte politiets arbejde,« fortæller han til B.T.

Et af de tiltag, politiet fredag har taget i brug, er indførslen af visitationszoner to steder i Aarhus Kommune.

»Der er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne,« fortæller chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og fortsætter:

»Derudover har vores betjente ved flere lejligheder fundet våben i Rosenhøj og Brabrand, og der har været flere voldelige hændelser.«

Drabet på den 21-årige har skabt frygt og utryghed hos beboerne i området. Derfor gik de i samlet flok i Rosenhøj-området i Viby fredag aften med lys og fakler i det kryds, hvor den 21-årige blev fundet skuddræbt.

Det gør de for at vise, at de står sammen og vil stoppe den frygt og utryghed, der er i området.

»Vi vil stoppe den frygt, der er for at gå ud i mørket om aftenen. Der har været meget ballade herude, og vi vil vise, at vi står sammen,« fortæller initiativtager bag fakkeloptoget Anne Sølvbjærg, der er en del af bestyrelsen Rosenhøj.

En utryghed, som Anders Winnerskjold vil gøre alt for at bekæmpe i flok.

»Det er forståeligt, at man bliver utryg, når der sker sådan noget forfærdeligt. Politiet er i gang, og vi er også opmærksomme på situationen. Vi har alle sammen en fælles opgave om at skabe en tryg by, og der er politiet en af vores alle vigtigste samarbejdspartnere,« siger han.

Visitationszonerne træder i kraft fredag 11. marts kokken 16.00 og varer foreløbigt i knap fire uger til og med torsdag 7. april, men perioden kan forlænges, hvis der er behov og grundlag for det.

I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben.

»Jeg har fuld tillid til politiet indsats, og de værktøjer de tager i brug. Vi bakker op, der hvor vi kan,« siger Anders Winnerskjold.

Visitationszonerne dækker disse to geografiske områder i Aarhus Kommune:

Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi