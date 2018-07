En 21-årig mand har tilstået, at han natten til søndag forsøgte at dræbe en tilfældig 18-årig kvinde med en mejsel i Værløse nordvest for København.

Manden blev søndag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød og varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling frem til 26. juli, skriver Ekstra Bladet. Han formodes at være psykisk syg.

Nordsjællands Politi holder en række detaljer i sagen hemmelige af hensyn til såvel gerningsmanden som offeret.

Fakta er dog, at drabsforsøget skete kort efter klokken 3 natten til søndag, hvor den 18-årige kvinde kom gående fra Værløse Station. Han overfaldt hende med mejslen, men omfanget af hendes skader er uvist. Motivet til overfaldet kendes ikke, men den 21-årige erkendte under grundlovsforhøret, at han forsøgte at dræbe hende.

Overfaldet skete ved Højeloft Vænge, og politiet afspærrede området frem til klokken 10.30 søndag for at lede efter spor.

Politiinspektør Lau Thygesen, Nordsjællands Politi, ønsker mandag ikke at svare på, om manden er eller har været i pyskiatrisk behandling.