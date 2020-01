En 21-årig mand er blevet stukket ned med en kniv i Thistrup på Djursland.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.00 fredag.

'Manden er ikke i kritisk tilstand. Vi er i fuld gang med efterforskningen af sagen for at finde frem til gerningsmanden,' skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det store politiopbud på stedet førte kort efter til tre anholdelser.

»De er på vej ind til afhøring på stationen, så det er endnu for tidligt at sige mere om dem.«

Sådan siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 Østjylland.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der er baggrunden for konflikten, som førte til knivstikkeriet, oplyser politiet.

