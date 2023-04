Lyt til artiklen

Københavns Politi efterlyser 21-årige Ali Ismail for et knivstikkeri 2. april.

Den 21-årige mand er mistænkt for at stå bag et alvorligt knivoverfald på en 26-årig mand i Københavns Nordvestkvarter søndag den 2. april.

Ifølge B.T.s oplysniger er Ali Ismail tilknyttet Hells Angels afdeling i Rødovre som rockeraspirant.

Det er politiets opfattelse, at Ali Ismail gik ind i en butik på Frederikssundsvej mellem Nørrebro Station og Frederiksborgvej. Her skulle han angiveligt have overfaldet en 26-årig mand med kniv.

Efterfølgende løb rockerlærlingen fra stedet.

Det 26-årige offer blev ramt af flere knivstik, men han overlevede.

»Efterforskningen peger i retning af, at den 21-årige Ali Ismail er gerningsmand til knivstikkeriet. Han er imidlertid gået under jorden, og derfor efterlyser Københavns Politi ham,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ali Ismail beskrives som: 173 cm høj Almindelig af bygning Mørkt hår og mørkt fuldskæg.

