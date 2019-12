En 21-årige mand blev natten til tirsdag hårdt kvæstet som følge af et vådeskud.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

'Østjyllands Politi modtog kl. 0142 anmeldelse om, at den 21-årige på Lykkesholms Alle, Viby i Aarhus var hårdt kvæstet som følge af et vådeskud.'

'På adressen blev den 19-årige også truffet, og det er politiets opfattelse, at han også havde været i besiddelse af pistolen. De foreløbige undersøgelser/afhøringer tyder på, at den 21-årige selv havde anvendt pistolen.'

Den 21-årige mand blev efterfølgende indlagt på sygehuset og meldes uden for livsfare.

Hændelsen har medført, at de to mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag klokken 11.00 sigtet for våbenbesiddelse.

Den 21-årige fremstilles in absentia.

