28 gange.

Så mange gange nåede en 21-årig mand fra Hørning at overtræde straffeloven på en køretur fra den tyske grænse til Horsens en fredag morgen i februar 2020.

Manden, der nu er fyldt 22, blev forleden dømt til ambulant psykiatrisk behandling ved Retten i Horsens. Det oplyser anklager Christina Jochumsen, der mødte i sagen for Sydøstjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Desuden er manden blevet frataget førerretten de næste seks år og har fået sin bil konfiskeret.

Det mange brud på straffeloven på den cirka 130 kilometer lange køretur indebar blandt andet, at han bragte andre menneskers liv eller førlighed i fare med særlig hensynsløs kørsel.

Udover det befandt manden sig adskillige gange i nødsporet på ruten, overhalede indenom og benyttede sig uberettiget af både lys og lygter.

Desuden havde han en promille, der senere blev målt til 1,36 - altså langt over, hvad der er tilladt bag et rat.

Men det stopper ikke her.

Den tumultariske kørsel kulminerede nemlig i et færdselsuheld, da han kørte galt ved afkørslen ved Horsens C og kolliderede med en anden bil. Et uheld, han ovenikøbet forsøgte at flygte fra.

Vidner, der var mødt op i retten forklarede, at vanvidsbilisten var nået et godt stykke op ad afkørslen, men at de til sidst fik halet ind på ham.

Da han nægtede at følge med til gerningsstedet, besluttede de at foretage en civil anholdelse.

Politiet ankom kort tid efter og tog sig af den anholdte, der blev sigtet og dagen derpå fremstillet i grundlovsforhør.

Den dømte blev løsladt i maj 2020 efter at have været varetægtsfængslet siden uheldet.

Ifølge forklaringen i retten husker han ikke selv noget fra den vilde køretur, og han har intet begreb om, hvorfor han fandt på at køre mod grænsen og tilbage igen den morgen.

Han havde dog haft nogle voldsomme uger op til uheldet og var plaget af både stress og angst.

I perioden havde han desuden været indlagt på psykiatrisk afdeling flere gange, blandt andet fordi han efter sigende havde følelsen af, at nogen fulgte efter ham.