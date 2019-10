Bilist mistede herredømmet over sin bil og kørte frontalt ind i en kassevogn. Hans pårørende er underrettet.

En 21-årig mand blev onsdag eftermiddag dræbt, da han kørte galt på Herningvej øst for Ringkøbing.

Ulykken skete ved Lervangvej omkring klokken 16.30.

Her kørte den 21-årige bag en anden personbil, som satte farten ned på grund af en traktor, der kørte foran.

- Det opdager han for sent og forsøger at undvige, fortæller vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han strejfer den forankørende og mister herredømmet over sin bil, så han kommer over i den forkerte side af vejen og kører frontalt ind i en modkørende kassevogn.

Ved ulykken blev føreren af kassevognen alvorligt kvæstet og er indlagt på Regionshospitalet i Herning.

De pårørende er underrettet.

Ulykken betød, at Herningvej - Hovedvej 15 - var spærret i fire timer, men den er nu åben igen.

/ritzau/