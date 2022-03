En politipatrulje fandt natten til tirsdag klokken 1.11 en 21-årig mand dræbt i en bil i krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J.

Længere nede ad vejen fandt de en anden bil i brand.

»Vi efterforsker ud fra flere forskellige hypoteser, og det er for tidligt at sige noget om, hvad motivet kan være, og hvad der er præcist er sket.«

»Vi arbejder på højtryk for at afklare hændelsesforløbet, og vi hører meget gerne fra vidner i sagen,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politis kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen oplyser til B.T., at de ikke kan udelukke, at drabet er banderelateret.

Han oplyser derudover, at det er for tidligt at sige, om drabet har nogen relation til en påkørsel og et større slagsmål i Aarhus V fredag aften.

Tirsdag formiddag har der allerede været nogle forbi OK-tankstationen, hvor den dræbte blev fundet, og lægge blomster for den nu afdøde unge mand.

Der er blevet sat blomster til ære for den 21-årige. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Der er blevet sat blomster til ære for den 21-årige. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Patruljen var på vej til en anden opgave i Rosenhøj natten til tirsdag, da de undervejs til opgaven fandt den 21-årige, der var blevet dræbt af skud.

Der var ikke andre personer i bilen, oplyser politiet.

Østjyllands Politi har efterforsket sagen intensivt hele natten og morgenen og spærrede området omkring krydset af, mens der blev sikret spor på stedet.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at der klokken 9.30 er en enkelt civilpatruljevogn til stede ved tanken og nogle betjente, der taler med enkelte forbipasserende. Afspærringen er nu ophævet.

En medarbejder på OK-tanken ved Rosenhøj fortæller til B.T., at han var kommet klokken 06.30 i morges for at åbne butikken, men havde fået at vide at politiet, at de ikke måtte åbne endnu. Lidt før klokken 09 kunne de få lov til at åbne igen.

Tanken lukker klokken 21 om aftenen, så de har ikke haft åbent, mens forbrydelsen er sket.

Boligområdet Rosenhøj ved Aarhus har tidligere været præget af banderelateret kriminalitet og uro, men gennemgik fra 2012 til 2017 en større tryghedsskabende renovering, der fik boligområdet ud af regeringens ghettoliste.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Politiet søger nu vidner, der har været i og omkring krydset mellem klokken 00.50 og klokken 1.11. Derudover søger politiet oplysninger om en bestemt bil.



Kort tid efter fundet af den dræbte mand, blev der for enden af Ormslevvej i vestlig retning fundet en sølvfarvet bil af mærket VW Golf Variant, som var sat i brand.

Politiet kan ikke udelukke, at bilen har været brugt til drabet og søger vidner, som har oplysninger omkring bilen.

Bilen havde påmonteret stjålne nummerplader HG36244.

Politiets teknikere i blå dragter har i løbet af natten og morgenen været til stede omkring OK-tankstationen og sikret spor.



Har du oplysninger i sagen, eller har du videoovervågning, som kan have filmet bilen på Ormslevvej, eller forløbet omkring drabet, så beder Østjyllands Politi dig kontakte dem via 114.



Østjyllands Politi vil af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse yderligere om sagen, men vil give en opdatering senere tirsdag, oplyser de.

De pårørende til den 21-årige er underrettet.