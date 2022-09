Lyt til artiklen

Var det voldtægt eller frivillig sex?

Det spørgsmål blev stillet i Retten i Randers mandag, hvor en 21-årig mand sad på anklagebænken.

Tiltalt for voldtægt på en 20-årig kvindelig bekendt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Og retten var ikke i tvivl:

Den 21-årige blev idømt et år og seks måneders fængsel for voldtægt.

De to unge havde mødt hinanden i byen i juni i år, og de endte med at tage hjem til kvindens lejlighed.

Kvinden fortalte i retten, at hun flere gange afviste den 21-åriges tilnærmelser og havde gjort det klart for ham, at de skulle sove hver for sig.

I løbet af natten vågnede hun ved, at den unge mand var trængt ind i hende.

Hun fjernede sig fra sofaen, hvor hun lå, og ringede til politiet.

Den 21-årige nægtede sig skyldig og forklarede, at der var tale om frivillig sex.

Retten lagde dog vægt på kvindens forklaring og på en beskedudveksling, som kvinden og manden havde efter episoden.

»I sager om voldtægt er det ofte et spørgsmål om parternes troværdighed, da det typisk er påstand mod påstand. I denne sag var retten enig med anklagemyndigheden i, at forurettede afgav en særdeles troværdig forklaring, og at den blev understøttet af andre beviser,« siger specialklager Jesper Rubow.

Ud over fængselsstraffen blev den 21-årige dømt til at betale en erstatning på 40.000 kroner til den 20-årige kvinde.



Den 21-årig mand nægtede sig skyldig og ankede dommen.