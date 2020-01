19. januar 2012 blev en 21-årig mand banket ihjel på åben gade på Frederiksberg af 8-10 mænd.

Men trods det store antal overfaldsmænd er drabet i dag - otte år efter - fortsat stemplet som værende uopklaret.

Og det er ganske usædvanligt, fortæller den tidligere drabschef i Københavns Politi Jens Møller i Kanal 5-programmet 'Drabscheferne – de uopklarede sager’, der onsdag får premiere på Dplay og handler om drabet på den 21-årige Cem Aydin.

»Det er i den meget grove ende, af det, jeg har oplevet i politiet. At man er så mange, og at man bevidst tilfører slag og spark i hovedet på en person, der stort set ligger ned under hele overfaldet. Det synes jeg er meget, meget groft,« lyder det fra den tidligere drabschef i programmet.

Men selv om det altså nu er otte år siden, at Cem Aydin en torsdag aften blev banket til døden på Kong Georgs Vej på Frederiksberg, og at familien til den unge mand i mellemtiden har udlovet en dusør på hele 500.000 kroner til den, der kunne føre politiet på rette spor, så er politiet fortsat på bar bund.

»Vi får ikke nogen henvendelse i sagen fra nogen, der siger, det er ham, eller det er ham. Og det er usædvanligt i sådan en sag,« forklarer Jens Møller, der har været drabschef i Københavns Politi fra 2011 til 2018.

Havde lige sagt farvel til kæresten

Klokken havde kun lige passeret 23.00 den 19. januar 2012, da Cem Aydin nærmede sig sin bopæl på Kong Georgs Vej. Men han kom aldrig ind i opgangen. I stedet blev han passet op af to mænd, der jagtede ham ud på vejen, hvor en håndfuld andre stødte til.

Her blev den unge mand banket i en sådan grad, at han til sidste endte med at dø af sine kvæstelser.

Forinden havde Cem Aydin været sammen med sin kæreste på Københavns Hovedbibliotek, inden de tog afsked med hinanden.

»Han brugte det meste af sin tid sammen med sin kæreste, som han var forlovet med. De havde været kærester i mange år,« fortæller Cem Aydins bror, Dogu Aydin, i Kanal 5-programmet.

Det var en nær ven, der ringede til Dogu Aydin den torsdag aften og fortalte, at hans højt elskede bror var blevet overfaldet og kørt til Rigshospitalet.

»Jeg blev bange. Jeg ved som læge, at når de kører nogen dertil, så er det meget akut. Ellers ville man køre dem til andre skadestuer,« fortæller Dogu Aydin, der straks kørte til Rigshospitalet.

»Det første, jeg ser, er en hjernelæge, som er ved at undersøge ham. Han lyser ham i øjnene, og jeg kan se, at hans pupiller ikke reagerer. Når de ikke gør det, så betyder det, at han har fået en alvorlig skade i hjernen,« fortæller Dogu Aydin.

Og det skulle vise sig, at han havde ret. Hjernelægen fortalte, at man var nødsaget til at lægge Cem Aydin i koma og holde ham kunstigt i live, indtil det kort tid efter stod klart, at hans liv ikke kunne reddes.

»Ingen kan forberede sig på at miste sin lillebror eller sin søn,« fortæller Dogu Aydin, som den dag i dag stadig spørger sig selv, hvorfor hans lillebror skulle dø.

»Jeg ved ikke, hvorfor han skulle overfaldes på den måde. Vi tænkte hele tiden, om man har forvekslet ham med en anden, eller om man skulle hævne sig på nogen, der boede i et bestemt område.«

Har du oplysninger om sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.

'Drabscheferne – de uopklarede sager’ kan ses på Dplay fra onsdag.