Torsdag aften blev en 21-årig mand anholdt af politiet på banegården i Aarhus.

Umiddelbart inden havde den 21-årige mand hostet på en kontrollør og sagt til ham, at han havde coronavirus.

Det fremgår af døgnrapporten for torsdag fra Østjyllands Politi.

Den 21-årige og tre venner havde forinden fået en bøde for at køre uden billet. Det gjorde den 21-årige vred, hvilket fik ham til at provokere kontrolløren gentagne gange.

På et tidspunkt valgte den unge mand at hoste på kontrolløren. Samtidig sagde han højlydt, at han havde coronavirus.

Da politiet fik anmeldelsen, valgte de at troppe op i det pågældende tog, hvor den unge mand befandt sig. Her fik de fat i den 21-årige, som blev visiteret, hvorved betjentene fandt en stjålen bushammer.

Ved mødet med politiet fortalte den unge mand, at han ikke var smittet med coronavirus, man at det hele var ment som en joke. Alligevel blev han undersøgt af en læge, men udviste ikke symptomer.

Den 21-årige blev efterfølgende sigtet for trussel om vold mod en person i offentlig tjeneste. Han kan forvente et retsligts efterspil, lyder det.