En 21-årig mand blev onsdag aften anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse efter at have beluret og taget billeder af en 12-årig pige gennem et vindue.

Episoden skete klokken 20.16 og 22.12 og fandt sted på Toftegårdsvej i Jægerspris.

Det fremgår Nordsjællands Politis døgnrapport.

Manden blev anholdt, efter en hundepatrulje havde været ude at gå spor i området.

I løbet af torsdagen skal det vurderes, om den 21-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør.

