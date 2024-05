En kvinde blev stukket ned bagfra i Roskilde i september sidste år. Nu er en anden kvinde tiltalt i sagen.

En 21-årig kvinde fra Roskilde er blevet tiltalt for drabsforsøg mod en 46-årig kvinde.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 21-årige kvinde angreb ifølge anklagemyndigheden den 46-årige kvinde med en kniv i september 2023.

Den 46-årige blev stukket ned bagfra i et grønt område i bydelen Hyrdehøj, der ligger i Roskilde. Gerningsmanden forsvandt efterfølgende fra stedet.

Kvinden blev stukket med kniv i ryg og nakke.

Den 21-årige kvinde blev anholdt måneden efter.

Politiet fandt blandt andet frem til kvinden ved at gennemse et omfattende videomateriale fra området.

Det var optagelser fra et overvågningskamera ved et supermarked, der fik politiet på sporet af den 21-årige.

- Sagen er et godt eksempel på værdien af videoovervågning. Jo nemmere og hurtigere vi kan få overblik over kameraer i et givent område, jo mere hjælper det vores efterforskning af især de alvorlige sager, siger politikommissær Kim Lech i pressemeddelelsen.

Politikommissæren opfordrer i samme ombæring til, at borgerne registrerer deres kameraer i politiets kameraregister.

Det 46-årige offer blev efter overfaldet fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand. Dagen efter blev hun meldt uden for livsfare.

Lidt over en måned efter overfaldet kunne politiet så skride til anholdelse af den 21-årige.

Sjællandske Nyheder (SN) skrev dengang om den 21-åriges grundlovsforhør. Her sagde hun, at hun på dagen for overfaldet var ude at gå en tur, men at hun ikke oplevede noget særligt.

Ifølge SN blev der i grundlovsforhøret læst op fra en dagbog, som politiet har fundet hos den 21-årige. I den står der blandt andet "Hvorfor stak jeg hende?".

Sagen mod den 21-årig kvinde skal behandles af Retten i Roskilde og forventes at komme for retten 17. september i år, skriver politiet i pressemeddelelsen.

/ritzau/