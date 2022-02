En 21-årig mand blev fredag eftermiddag fundet skyldig i ved højlys dag for tre måneder siden at have overfaldet 31-årige Alex Andersen, der er kendt fra tv-programmet om åbne forhold 'Ku' godt, må godt' fra 2018.

Det var ved Retten i Aarhus, at den 21-årige fredag eftermiddag blev dømt. Foruden knivstikkeriet blev han også fundet skyldig i øvrige voldsforhold, blandt andet vold mod person i offentlig tjeneste.

Det fortæller Signe Bang, anklagerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden, til B.T.

»Der er nogle nuancer i forhold til, hvad der står i anklageskriftet, men han blev fundet skyldig i flere af forholdene om vold, i knivstikkeriet, i at være i besiddelse af kniven og i nogle mindre forhold om stoffer blandt andet,« siger hun.

Signe Bang er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om skyldsspørgsmålet, siger hun.

Af anklageskriftet fremgår det også, at der er nedlagt påstand om behandlingsdom på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, samt at der ingen længstetid bliver for foranstaltningen.

Det valgte retten i Aarhus også at følge.

Hvorfor anklagemyndigheden nedlagde påstand om netop den behandlingsdom, skyldes ifølge Signe Bang mandens »personlige forhold,« som hun ikke kan udtale sig yderligere om.

Manden er fortsat varetægtsfængslet i surrogat, mens behandlingsdommen iværksættes, fortæller hun.

Det var et umotiveret overfald, der resulterede i, at Alex Andersen fik en flænge på 3,5 centimeter under munden, som gav direkte adgang ind til mundhulen.

Foruden overfaldet på Alex Andersen var manden også tiltalt for kort efter at have slået en billetkontrollør i Aarhus Letbane flere gange samt overfaldet en person på Retspsykiatrisk Afdeling i Skejby under sin varetægtsfængsling.

Den 21-årige er tidligere dømt og har to domme bag sig – en i 2016 og en i 2017.

De to domme handler også om personfarlig kriminalitet: I 2016 hældte han varm kaffe i ansigtet på en socialrådgiver, og i 2017 begik han et røveri, hvor han holdt en kniv for halsen mod den forurettede.

Alex Andersen blev landskendt, da han i 2018 medvirkede i et tv-program om sit forhold. Han lever nemlig i et polyamourøst, åbent forhold, hvor begge parter har en fast kæreste ud over hinanden.

Da overfaldet skete, var han på vej hjem til sin hustru, Malou Lassen, hvorefter han skulle besøge sin kæreste.

